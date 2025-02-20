5 марта Volvo представит новый электрический седан ES90 и обновленную версию S90. Оба автомобиля предлагают современные технологии и высокую производительность.

Volvo анонсировала выход нового электрического седана ES90, который будет представлен 5 марта. Этот автомобиль станет частью стратегии компании по электрификации, предлагая пользователям передовые технологии и улучшенные характеристики.

Седан ES90 построен на платформе SPA2, аналогично внедорожнику EX90. Эта архитектура позволяет автомобилю достигать высокой вычислительной мощности благодаря использованию двойной настройки Nvidia Drive AGX Orin. Это делает ES90 самым мощным автомобилем в линейке Volvo, обеспечивая поддержку передовых функций безопасности и управления на базе искусственного интеллекта.

Дизайн нового седана вызывает интерес благодаря уникальному расположению задних фонарей, которые разделены и дополнены светодиодами. Передняя часть ES90 будет напоминать EX90, с характерными светодиодными фарами, известными как «молот Тора».

Технически ES90 будет оснащен разнообразными датчиками: одним LiDar, пятью радарами, восемью камерами и двенадцатью ультразвуковыми датчиками. Программное обеспечение автомобиля будет регулярно обновляться, что позволит ему адаптироваться к новым требованиям и улучшать свои функции.

Кроме того, Volvo обновляет седан S90 с двигателем внутреннего сгорания. Этот автомобиль, который вышел на рынок в 2016 году, получит значительные изменения в дизайне, что сделает его более современным. В сети появились фотографии, на которых видно, что передняя и задняя части автомобиля были переработаны.





Неясно, будет ли обновлен универсал V90. В прошлом месяце Volvo сообщила о планах представить значительные обновления для двух существующих моделей в 2025 году. Компания продолжает предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, несмотря на свои амбиции по переходу на полностью электрические модели к 2030 году. Такой подход позволяет сохранить интерес к проверенным на рынке моделям, включая недавно обновленный XC90, который будет доступен наряду с полностью электрическим EX90.