Mazda представила тизеры нового субкомпактного внедорожника во время пресс-конференции. Компания инвестирует 150 миллионов долларов в производство электрифицированных автомобилей.

На недавней пресс-конференции в Таиланде Mazda продемонстрировала эскизы своего будущего субкомпактного внедорожника. Эта модель может стать важным шагом для компании в сегменте электрифицированных автомобилей.

Во время мероприятия Mazda объявила о планах вложить 5 миллиардов бат ($150 млн) в производство новых электрифицированных моделей. Эскизы внедорожника, которые не были упомянуты в официальных материалах, стали известны благодаря фотографии, на которой президент компании Масахиро Моро показывает их премьер-министру Пэтонгтану Чинавату.

На изображении видно, что внедорожник имеет яркий цвет лайма и двойные выхлопные трубы, что может свидетельствовать о гибридной версии. Однако стоит учитывать, что эскизы часто искажают реальный вид автомобиля, показывая его с большими колесами и преувеличенными пропорциями.

Дизайн передней части внедорожника напоминает следующее поколение Mazda CX-5, но купеобразная линия крыши и меньшие задние фонари предполагают изменения в традиционном стиле. Есть предположения, что новая модель может заменить устаревший CX-3 или стать более крупным CX-30. Также обсуждается возможность появления модели Mazda CX-20, хотя эта информация пока не подтверждена.