В Китае открылся подводный вычислительный центр, способный обрабатывать 7000 ИИ-запросов в секунду. Он использует морскую воду для охлаждения и обеспечивает высокую стабильность работы.

Китай запустил подводный вычислительный центр, который представляет собой значительное достижение в области технологий. Размещенный на дне моря, этот центр оснащен мощными серверами и способен обрабатывать огромные объемы данных.

Капсула центра имеет длину 18 метров и диаметр 3,6 метра, что позволяет разместить в ней более 400 высокопроизводительных серверов. Это обеспечивает вычислительную мощность, сопоставимую с 30 000 игровых компьютеров, что дает возможность одновременно обрабатывать до 7000 запросов с использованием ИИ, включая систему DeepSeek. За одну секунду центр способен выполнить вычисления, эквивалентные годовой работе обычного компьютера.

Капсула подключается к терминалам данных через береговую станцию, что обеспечивает высокую скорость передачи информации. Использование морской воды для охлаждения не только делает систему более энергоэффективной, но и помогает сохранить пресную воду. Кроме того, подводная установка защищена от внешних воздействий, что гарантирует надежную работу оборудования.

По словам Ван Пэна, научного сотрудника Пекинской академии общественных наук, этот центр станет ключевым элементом для исследований и внедрения ИИ в различных сферах. Открытие нового объекта происходит в условиях усиливающегося технологического соперничества с США, особенно после успеха DeepSeek.

Кроме того, в Китае активно развиваются и другие интеллектуальные вычислительные центры, чтобы соответствовать растущему спросу на автоматизацию и цифровизацию. Согласно данным International Data Corp, в ближайшие два года планируется реализация 219 таких проектов по всей стране.