На территории Амурской области запланировано возведение новой теплоэлектростанции мощностью 450 МВт. Это важное событие для развития энергетической инфраструктуры региона.
Создание электростанции станет возможным благодаря соглашению между "Свободненской ТЭС-2" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Станция будет функционировать на основе парогазовой технологии с использованием природного газа. Ожидается, что ввод в эксплуатацию состоится в конце 2028 года.
Этот проект будет способствовать улучшению электроснабжения Восточного полигона железных дорог, что повысит стабильность энергетической системы в регионе. Новая станция расположится рядом с действующей Свободненской ТЭС, которая начала свою работу в 2021 году. Реализация этого проекта создаст около 130 новых рабочих мест.
Согласно данным КРДВ, в рамках ТОР "Амурская" осуществляется 51 проект с общим объемом инвестиций 2,4 трлн рублей, что приведет к созданию 18,5 тыс. рабочих мест. Инвесторы уже вложили 1,7 трлн рублей в развитие региона, что подтверждает растущий интерес к этому стратегически важному направлению.