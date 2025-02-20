В Приамурье начнется строительство теплоэлектростанции, работающей на природном газе. Ожидается завершение проекта к концу 2028 года.

На территории Амурской области запланировано возведение новой теплоэлектростанции мощностью 450 МВт. Это важное событие для развития энергетической инфраструктуры региона.

Создание электростанции станет возможным благодаря соглашению между "Свободненской ТЭС-2" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Станция будет функционировать на основе парогазовой технологии с использованием природного газа. Ожидается, что ввод в эксплуатацию состоится в конце 2028 года.

Этот проект будет способствовать улучшению электроснабжения Восточного полигона железных дорог, что повысит стабильность энергетической системы в регионе. Новая станция расположится рядом с действующей Свободненской ТЭС, которая начала свою работу в 2021 году. Реализация этого проекта создаст около 130 новых рабочих мест.

Согласно данным КРДВ, в рамках ТОР "Амурская" осуществляется 51 проект с общим объемом инвестиций 2,4 трлн рублей, что приведет к созданию 18,5 тыс. рабочих мест. Инвесторы уже вложили 1,7 трлн рублей в развитие региона, что подтверждает растущий интерес к этому стратегически важному направлению.