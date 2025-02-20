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Новый автотур «Золотое кольцо Урала» объединит три региона
В Свердловской, Тюменской областях и Югре обсуждают создание автотуристического маршрута «Золотое кольцо Урала». Длина маршрута составит 2,5 тысячи километров и пройдет через ключевые города региона.

Обсуждение нового туристического маршрута «Золотое кольцо Урала» активно ведется в Свердловской и Тюменской областях, а также в Югре. Этот проект предполагает создание автотуристического маршрута длиной 2,5 тысячи километров, который соединит несколько значимых локаций.

Регион Югра, известный своей историей и природными красотами, станет центральной частью маршрута. Здесь проходят различные фестивали и спортивные события, что привлекает туристов. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил, что сейчас эксперты работают над выбором ключевых локаций для маршрута. Эти места станут основными точками притяжения для путешественников.

Планируется строительство придорожных отелей, чтобы обеспечить комфортное проживание для туристов. В Югре в маршрут войдут такие города, как Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут и Пыть-Ях. В каждом из этих городов запланировано возведение по восемь отелей, каждый из которых будет иметь около 40 номеров. В ближайшее время инвесторы займутся выбором конкретных мест для строительства, после чего начнется проектирование новых объектов. Это позволит создать удобную инфраструктуру для туристов и улучшить доступность региона.

#туризм #урал #свердловская область #маршрут #югра
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