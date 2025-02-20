Этот футуристический автомобиль сочетает в себе инновационный дизайн и функциональность.

Chery, известный автопроизводитель, недавно представил концепт Journeo, который переосмысляет традиционные представления о минивэнах. Этот новый автомобиль, созданный в Германии, сочетает в себе элементы кроссовера и функциональность.

Journeo выделяется благодаря прочным защитным пластинам и массивным безвоздушным шинам. Регулируемая по высоте пневматическая подвеска позволяет адаптировать автомобиль к различным условиям, что делает его подходящим для поездок по сложным маршрутам. Длина концепта составляет 5200 мм, что немного больше, чем у Chrysler Pacifica, однако Journeo предлагает уникальные решения, такие как модульный передний багажник.

Этот багажник включает в себя не только места для хранения, но и мобильную кухню с грилем. На крыше расположены солнечные батареи и выдвижной тент.

Интерьер Journeo также заслуживает внимания. Он оформлен в стиле лаунж, где передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов, создавая комфортное пространство для общения с задними пассажирами. Задняя скамья трансформируется в кровать, что делает Journeo подходящим для длительных путешествий. Панорамная стеклянная крыша и замшевый пол добавляют ощущение простора и уюта.

Хотя Chery не раскрыла подробности о трансмиссии, известно, что концепт оснащен гибридной системой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Также предусмотрена система помощи водителю, которая сканирует окружающую обстановку, облегчая процесс парковки и обеспечивая безопасность на высоких скоростях.