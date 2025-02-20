19 февраля была представлена модель Evo 2, разработанная совместно с несколькими научными учреждениями. Эта модель, обученная на 9,3 триллионах нуклеотидных данных, обещает улучшить анализ геномов и поддержку исследований в биологии.

Модель Evo 2, созданная при участии Arc, NVIDIA и Стэнфордского университета, стала крупнейшей в своем классе. Она обучена на огромном объеме генетических данных, что позволяет ей эффективно обрабатывать информацию о нуклеотидах.

Evo 2 предлагает ряд возможностей, включая анализ генетических изменений, влияющих на белки и адаптацию организмов. При тестировании мутаций гена BRCA1, связанного с раком молочной железы, модель показывает точность предсказаний более 90%. Это может значительно ускорить разработку новых лекарств и сократить время, необходимое для экспериментов.

Для минимизации этических рисков разработчики исключили патогены человека и сложные организмы из набора данных. Evo 2 доступна для экспертов по всему миру через интернет, а также в виде открытого исходного кода с обучающими данными.

Эти возможности могут изменить подход к биотехнологиям и медицине, позволяя создавать новые терапевтические средства и инструменты. Препринт исследования опубликован в «Библиотеке препринтов по биологии», что дает ученым возможность ознакомиться с результатами работы и использовать их в своих проектах.