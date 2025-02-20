Автомобильное издание CarBuzz опубликовало фотографии прототипа Genesis GV60 Magma во время зимних испытаний. Ожидается, что этот высокопроизводительный внедорожник станет серьезным конкурентом для таких моделей, как BMW M и Tesla Plaid.

Genesis продолжает развивать свой люксовый бренд, представляя новые модели, которые нацелены на рынок высокопроизводительных автомобилей. Прототип GV60 Magma прошел зимние испытания, и его характеристики обещают впечатлить автолюбителей.

Фотографии, опубликованные CarBuzz, демонстрируют GV60 Magma в условиях зимних испытаний.

Что касается мощности, GV60 Magma будет использовать платформу E-GMP, аналогичную той, что применяется в Hyundai Ioniq 5 N и Kia EV6 GT. Однако ожидается, что мощность нового внедорожника достигнет 707 лошадиных сил, что значительно превышает показатели его «собратьев» — 641 л.с. у Ioniq 5 N и 576 л.с. у EV6 GT. Это делает GV60 Magma потенциальным лидером в своем классе.

Фотографии также показывают увеличенные тормозные диски, что должно улучшить эффективность торможения и снизить тепловой распад. Тормозные суппорты напоминают те, что устанавливаются на Ioniq 5 N, но с добавлением бесшумных пружин, что соответствует стандартам автомобилей премиум-класса.

Genesis GV60 Magma обещает стать интересным предложением на рынке, и его выход запланирован на конец этого года. С учетом всех обновлений, этот внедорожник может изменить представление о высокопроизводительных автомобилях в сегменте люксовых брендов.

Genesis пока не объявила точную дату выпуска версии Magma, но сообщила, что она очень близка к массовому производству и, как ожидается, будет запущена до конца этого года.