Apple анонсировала iPhone 16e и одновременно прекратила выпуск моделей SE, 14 и 14 Plus. Компания делает акцент на новых технологиях и обновлении своей продуктовой линейки.

Apple представила свой новый смартфон начального уровня — iPhone 16e. Этот анонс ознаменовал собой завершение производства нескольких популярных моделей, включая iPhone SE третьего поколения и iPhone 14.

С выходом iPhone 16e Apple окончательно распрощалась с некоторыми устаревшими технологиями. Теперь в линейке компании нет моделей с маленьким экраном, а также устройств с портом Lightning. Это решение отражает стремление Apple к модернизации своей продукции и переходу на более актуальные стандарты.

Прекращение выпуска iPhone SE, а также iPhone 14 и 14 Plus стало неожиданным шагом для многих наблюдателей. Ранее Apple не меняла основную линейку iPhone в середине года, но теперь компания решилась на этот шаг, чтобы освободить место для новых устройств. Теперь в ассортименте остались только более современные модели, такие как iPhone 15 и iPhone 16, которые предлагают улучшенные характеристики и функции.

Одним из значительных изменений стало использование OLED-дисплеев вместо ЖК. Это улучшение позволяет достигать более ярких цветов и лучшей контрастности, что делает использование устройств более комфортным. Переход на USB-C также стал важным шагом, так как он соответствует современным требованиям и упрощает зарядку.

Apple явно стремится к обновлению своего имиджа и отказу от технологий, которые больше не соответствуют потребностям пользователей. В будущем можно ожидать дальнейших изменений в линейке.