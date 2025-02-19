Lynk & Co 900 стал первым серийным автомобилем с чипом Nvidia Drive Thor, обеспечивающим мощность 1000 TOPS. Этот гибридный кроссовер выйдет на китайский рынок во втором квартале 2025 года.





Lynk & Co 900 представляет собой гибридный кроссовер с подключаемым модулем, который выходит на рынок как флагман бренда. Генеральный директор Zeekr Technology, Энди Ан, отметил, что модель будет доступна на китайском рынке во втором квартале этого года. Чип Nvidia Drive Thor обеспечивает вычислительную мощность в 1000 TOPS, что позволяет автомобилю обрабатывать данные с высокой скоростью. Для сравнения, Orin предлагал лишь 254 TOPS.

Система помощи водителю, разработанная Zeekr, называется Haohan и включает функцию Navigation Zeekr Pilot (NZP). Эта система не требует HD-карт, что позволяет ей работать в любых условиях по всей территории Китая. На шоссе NZP может определять загруженные участки и заранее планировать оптимальный маршрут. Она также способна выявлять препятствия и управлять скоростью и направлением движения.

Дизайн Lynk & Co 900 вдохновлен Range Rover. Кроссовер имеет высокую линию капота, скрытые дверные ручки и прямоугольный воздухозаборник. Передняя часть автомобиля включает интерактивный дисплей, который может проецировать изображения и текст. Размеры Lynk & Co 900 составляют 5240 мм в длину и 1999 мм в ширину, что делает его довольно внушительным.

Салон автомобиля предлагает два 30-дюймовых экрана 6K, один из которых размещен в центральной консоли, а другой — на потолке для пассажиров второго ряда. Центральная консоль также оборудована 12,66-дюймовой цифровой приборной панелью. Уникальной особенностью является возможность поворота сидений второго ряда на 180 градусов, что создает дополнительное пространство для общения между пассажирами.

Lynk & Co 900 предлагает три варианта силовой установки, все из которых являются параллельными гибридами. Первый вариант включает 1,5-литровый двигатель и два электродвигателя, обеспечивая общую мощность 711 л.с. Второй вариант с 2,0-литровым двигателем предлагает 724 л.с., а третий — 845 л.с. благодаря трем электродвигателям.

Автомобиль также использует два варианта батарей NMC на 43,3 кВт•ч и 50 кВт•ч, что позволяет достигать запаса хода до 220 км на электротяге.