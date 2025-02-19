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Morgan Stanley: Nvidia контролирует 77% поставок пластин для ИИ к 2025 году
По прогнозам Morgan Stanley, Nvidia займет 77% рынка пластин, используемых для ИИ-процессоров, к 2025 году. Это подтверждает укрепление позиций компании на фоне снижения доли конкурентов.

Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке полупроводников, особенно в сегменте, связанном с искусственным интеллектом. Согласно новым данным от Morgan Stanley, компания планирует значительно увеличить свою долю в потреблении пластин для ИИ, что подтверждает ее лидерство в этой области.

Morgan Stanley прогнозирует, что в 2025 году Nvidia будет контролировать 77% мировых поставок пластин, предназначенных для ИИ-приложений. В 2024 году этот показатель составил 51%. Ожидается, что компания потребит 535 000 300-мм пластин, что подчеркивает ее беспрецедентные масштабы производства и спрос на ее продукцию.

На фоне роста Nvidia, доля AMD в этом сегменте уменьшится с 9% до 3%. Основные продукты AMD, такие как графические процессоры MI300, MI325 и MI355, не смогут конкурировать с мощностями Nvidia. Хотя объем потребляемых пластин не снизится, процент от общего рынка существенно упадет.

Другие крупные игроки, такие как AWS и Google, также столкнутся с сокращением доли. AWS, например, снизит свою долю с 10% до 7%, а Google — с 19% до 10%. Google выделяет 85 000 пластин для своего TPU v6, в то время как AWS планирует использовать 30 000 для Trainium 2 и 16 000 для Trainium 3.

Интересно, что процессоры Intel Gaudi 3, также известные как Habana, останутся на уровне 1%. Tesla и Microsoft имеют минимальные доли на рынке, так как их чипы, такие как Dojo и Maia 200, не требуют значительного количества пластин. Эти компании продолжают полагаться на графические процессоры Nvidia для обучения и вывода.

#amd #nvidia #полупроводники #ии #morgan stanley
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Конечно никто не виноват если честного выбора не дают народу. Да все довольны что цены взлетели на всё, все норм
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:26
Разлагается 6600, т к реально фпс как на 3050, но на ультра уже не поиграешь, нужен апскейлер, а там только донный ФСР
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
20:25
засувнь свой марк в то самое место.мы все знаем какой прирост в реальной игре от разгона.свали.таким имбецилом быть еще надо уметь
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
20:24
Ну я показывал уже прирост от разгона в 3д марке и в самой игре на видео, с 82 до 91
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Nvidia&Intel Hater
20:23
было бы.все я не могу.иди вон кловун.и кал свой прибери .воняет.разлагается на ходу конч 3050
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Trahamunder
20:23
Отличная идея! А то С-400 заскучали.
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