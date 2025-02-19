По прогнозам Morgan Stanley, Nvidia займет 77% рынка пластин, используемых для ИИ-процессоров, к 2025 году. Это подтверждает укрепление позиций компании на фоне снижения доли конкурентов.

Nvidia продолжает укреплять свои позиции на рынке полупроводников, особенно в сегменте, связанном с искусственным интеллектом. Согласно новым данным от Morgan Stanley, компания планирует значительно увеличить свою долю в потреблении пластин для ИИ, что подтверждает ее лидерство в этой области.

Morgan Stanley прогнозирует, что в 2025 году Nvidia будет контролировать 77% мировых поставок пластин, предназначенных для ИИ-приложений. В 2024 году этот показатель составил 51%. Ожидается, что компания потребит 535 000 300-мм пластин, что подчеркивает ее беспрецедентные масштабы производства и спрос на ее продукцию.

На фоне роста Nvidia, доля AMD в этом сегменте уменьшится с 9% до 3%. Основные продукты AMD, такие как графические процессоры MI300, MI325 и MI355, не смогут конкурировать с мощностями Nvidia. Хотя объем потребляемых пластин не снизится, процент от общего рынка существенно упадет.

Другие крупные игроки, такие как AWS и Google, также столкнутся с сокращением доли. AWS, например, снизит свою долю с 10% до 7%, а Google — с 19% до 10%. Google выделяет 85 000 пластин для своего TPU v6, в то время как AWS планирует использовать 30 000 для Trainium 2 и 16 000 для Trainium 3.

Интересно, что процессоры Intel Gaudi 3, также известные как Habana, останутся на уровне 1%. Tesla и Microsoft имеют минимальные доли на рынке, так как их чипы, такие как Dojo и Maia 200, не требуют значительного количества пластин. Эти компании продолжают полагаться на графические процессоры Nvidia для обучения и вывода.