Владельцы автомобилей BYD выражают недовольство из-за недавнего снижения цен и внедрения системы ADAS God's Eye в новые модели. Многие считают, что переплатили за свои автомобили, так как обновленные функции стали доступны всего через несколько месяцев после покупки.

Объявление китайского автопроизводителя BYD о внедрении системы помощи водителю ADAS God's Eye в 21 модель вызвало волну недовольства среди владельцев автомобилей. Хотя нововведение должно улучшить безопасность и комфорт, многие текущие пользователи чувствуют себя обманутыми, ведь они приобрели свои машины по более высоким ценам всего несколько месяцев назад.

Ситуация обострилась после того, как владельцы начали активно делиться своими жалобами на специализированных форумах, таких как 12365auto.com. В период с 11 по 17 февраля количество жалоб на BYD возросло до 4700, что значительно превышает 150 жалоб за предыдущую неделю. Это привело к тому, что модели Ocean и Dynasty оказались в числе самых обсуждаемых на платформе.

Некоторые владельцы, такие как обладатель седана BYD Qin L DM-i, выразили разочарование, узнав о снижении цен и новых функциях всего через четыре месяца после покупки. Другой покупатель, недавно приобретший модель Seal 06 DM-i, также был недоволен, когда обнаружил, что обновленная версия его автомобиля вышла по той же цене, несмотря на его неоднократные запросы о возможных изменениях.

BYD признала наличие жалоб и пообещала передать их в соответствующие департаменты. Однако стоит отметить, что система God's Eye имеет три версии — A, B и C, которые отличаются уровнем сложности и функциональности. Базовая версия C предназначена для более доступных моделей, тогда как флагманская версия A будет доступна только для премиум-сегмента.