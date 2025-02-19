Ведущие производители DRAM, включая Samsung, Micron и SK Hynix, планируют прекратить производство памяти DDR4 и DDR3. Этот шаг обусловлен растущим спросом на более современные решения, такие как DDR5 и HBM.

Сектор памяти DRAM переживает значительные изменения. Ведущие компании, такие как Samsung, Micron и SK Hynix, решили свернуть производство устаревших стандартов DDR4 и DDR3, чтобы сосредоточиться на более современных технологиях.

Производители памяти начали осознавать, что время DDR4 и DDR3 подходит к концу. Эти стандарты долгое время доминировали на рынке, но теперь их место занимают более новые решения. DDR4, который дебютировал в 2014 году, и DDR3, существующий почти 18 лет, теряют актуальность на фоне растущего интереса к DDR5 и HBM. Последняя память демонстрирует высокие показатели на рынке серверов и потребительской электроники, что делает ее более привлекательной для производителей.

Согласно информации от DigiTimes, поставки DDR4 сократятся во второй половине 2025 года. При этом китайские и тайваньские компании, такие как CXMT и Nanya Technology, могут воспользоваться ситуацией и занять освободившуюся нишу. Они планируют увеличить производство DDR4 и DDR3, чтобы удовлетворить спрос со стороны пользователей, которые все еще используют эти технологии.

Тем не менее, уход крупных игроков с рынка может привести к дефициту поставок в краткосрочной перспективе. С другой стороны, растущий интерес к более быстрым чипам памяти, связанным с развитием ИИ и облачных технологий, заставляет производителей сосредоточиться на создании более эффективных решений.