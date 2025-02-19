Бывший руководитель Sony Шухей Ёсида высказал мнение о запуске PlayStation 6 в 2028 году. Он считает, что такой срок станет оптимальным решением, учитывая текущие проблемы с производством.

На данный момент PlayStation 5 уверенно занимает лидирующие позиции на рынке игровых консолей, и внимание фанатов уже переключилось на следующий шаг в эволюции Sony. Бывший руководитель Sony Interactive Entertainment, Шухей Ёсида, поделился своими мыслями о возможной дате выхода PlayStation 6.

Ёсида отметил, что жизненный цикл консолей обычно составляет около семи лет. Учитывая, что PS5 была запущена в 2020 году, можно ожидать появления ее преемника примерно в 2027 году. Однако он считает, что такой срок может оказаться слишком ранним. Проблемы с дефицитом полупроводников, возникшие во время пандемии, негативно сказались на продажах PS5, что делает 2028 год более разумной датой для запуска новой консоли.

По его словам, если PlayStation 6 появится в 2028 году, это будет правильным шагом. Интересно, что слухи также указывают на возможный запуск следующего Xbox в тот же период. Это создает предпосылки для одновременного выхода двух крупных консолей, что может положительно сказаться на конкуренции и предложении на рынке.

Ёсида, проработавший более 30 лет в Sony, подчеркнул, что не знает о внутренних планах компании, но уверен, что 2028 год будет подходящим временем для нового поколения PlayStation.