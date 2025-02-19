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PoZiTiv4iK
Бывший руководитель Sony о PS6: запуск в 2028 году выглядит логичным
Бывший руководитель Sony Шухей Ёсида высказал мнение о запуске PlayStation 6 в 2028 году. Он считает, что такой срок станет оптимальным решением, учитывая текущие проблемы с производством.

На данный момент PlayStation 5 уверенно занимает лидирующие позиции на рынке игровых консолей, и внимание фанатов уже переключилось на следующий шаг в эволюции Sony. Бывший руководитель Sony Interactive Entertainment, Шухей Ёсида, поделился своими мыслями о возможной дате выхода PlayStation 6.

Ёсида отметил, что жизненный цикл консолей обычно составляет около семи лет. Учитывая, что PS5 была запущена в 2020 году, можно ожидать появления ее преемника примерно в 2027 году. Однако он считает, что такой срок может оказаться слишком ранним. Проблемы с дефицитом полупроводников, возникшие во время пандемии, негативно сказались на продажах PS5, что делает 2028 год более разумной датой для запуска новой консоли.

По его словам, если PlayStation 6 появится в 2028 году, это будет правильным шагом. Интересно, что слухи также указывают на возможный запуск следующего Xbox в тот же период. Это создает предпосылки для одновременного выхода двух крупных консолей, что может положительно сказаться на конкуренции и предложении на рынке.

Ёсида, проработавший более 30 лет в Sony, подчеркнул, что не знает о внутренних планах компании, но уверен, что 2028 год будет подходящим временем для нового поколения PlayStation.

#sony #playstation #консоли #ps6 #шухей ёсида
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Nvidia&Intel Hater
15:59
а ты пойдешь в бан.что ты мыло откровенное выкладываешь все видят.и чтоу тебя ни разу не совпадает с другими честными тестами.твой кал просто кал .че бы ты не фейкометил.он гумно порследнее.3050 всира...
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Bernigan
15:58
Это твоя шизофрения, с этим нах иди, 3050 лишь чуть слабее 3060, и во всех тестах результаты как раз подделывают чтобы радовать таких как ты
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
15:58
ты именно в нем и форсируешь мазню свою.ибо во всех тестах твой конч срет как заведенный в честных.
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Bernigan
15:57
Нигде ничего не ковыряется, моя бы тут показывала 50, реальная 7600 меньше чем тут показано, 60-65, а говно только у тебя в голове, как и инспектор который я в глаза не видел
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
15:56
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Bernigan
15:55
так зачем ты тогда показываешь тут этот тест, показать производительность 7600, так динамическое разрешение снижает его чтобы добиться 165 кадров, и т к не может добиться снижает его очень сильно,
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Hunter Bows
15:54
>Возможность обновления дистрибутива без переустановки Ну тут убунту не вывезет :D
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
valderm
15:53
а зачем мне его отключать - у меня моник 165 Гц, зачем оно выше?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Hunter Bows
15:50
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Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Bernigan
15:45
Во первых, результаты этого канала недостоверны, во вторых у меня будет с ДЛСС тут 88, т к тут карта в стоке, а 7600 видим с FSR 109, да ещё в диком разгоне, ни у кого на 2,9 Ггц она не работает, я бы...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
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