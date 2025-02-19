Южная Корея планирует построить крупнейший в мире центр обработки данных на базе искусственного интеллекта. Проект потребует инвестиций в 35 миллиардов долларов и будет мощнее существующих аналогов.

Южная Корея планирует создать крупнейший в мире центр обработки данных, ориентированный на технологии искусственного интеллекта. Проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры страны и региона.

Согласно информации, опубликованной Seoul Economic Daily, центр обработки данных будет иметь мощность 3 ГВт, что в три раза превышает размер техасского проекта «Stargate», разработанного OpenAI и SoftBank. Общая сумма инвестиций составит около 35 миллиардов долларов США. В мире лишь несколько центров могут похвастаться мощностью свыше 1 ГВт, что подчеркивает масштаб данного предприятия.

Строительство планируется в юго-западной части страны, вдали от Сеула, однако точное местоположение пока не раскрыто. Начало работ намечено на начало 2025 года, а завершение — на 2028 год. Тем не менее, глобальные проблемы с поставками, особенно нехватка чипов Nvidia, могут вызвать задержки в реализации проекта.

Брайан Ку, один из соучредителей инвестиционной группы Stock Farm Road, отметил, что текущие центры обработки данных в Южной Корее в основном ориентированы на внутренний рынок. Однако страна имеет потенциал для создания крупных центров, способных обслуживать международные запросы. Этот проект может значительно изменить ландшафт обработки данных в регионе и за его пределами.