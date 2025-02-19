Астрономы провели детальное исследование экзопланеты WASP-121b, находящейся на расстоянии 900 световых лет от Земли. Уникальные климатические условия этой планеты, включая дожди из железа и сильные ураганы, предоставляют новые данные о метеорологии экзопланет.

Недавние исследования экзопланеты WASP-121b предоставили ученым уникальную возможность глубже понять климатические условия за пределами нашей Солнечной системы. Эта планета, находящаяся на расстоянии около 900 световых лет от Земли, отличается экстремальными температурами и уникальными атмосферными явлениями, которые ставят под сомнение традиционные представления о метеорологии.

WASP-121b, известная как «супергорячий Юпитер», имеет массу, превышающую массу Юпитера на 20%. Поскольку ее орбита расположена очень близко к родительской звезде, планета подвергается сильному нагреву. Это приводит к тому, что на дневной стороне планеты температура настолько высока, что металлы, такие как железо, испаряются. Ветры, достигающие огромных скоростей, переносят эти испарения на ночную сторону, где они конденсируются и выпадают в виде дождя из жидкого металла.

Исследовательская группа, возглавляемая Джулией Викторией Зайдель из Обсерватории Лазурного берега, использовала Очень Большой Телескоп (VLT) для создания трехмерной карты атмосферы WASP-121b. Этот телескоп, расположенный в чилийской пустыне Атакама, позволяет объединять свет от разных источников, что значительно улучшает качество наблюдений. Используя прибор ESPRESSO, ученые смогли проанализировать различные слои атмосферы и обнаружить следы химических элементов, таких как натрий и водород.

Интересно, что исследование также выявило присутствие титана в атмосфере, что ранее не удавалось обнаружить. Это открытие может быть связано с тем, что титан скрыт глубоко в горячих слоях атмосферы. Ученые отметили, что такие наблюдения крайне сложны для космических телескопов, что подчеркивает важность наземных исследований экзопланет.

Понимание динамики атмосферы WASP-121b помогает расширить горизонты астрономии и метеорологии. Ураганы, бушующие на этой планете, и их влияние на атмосферу ставят новые вопросы о том, как формируются погодные условия на экзопланетах.