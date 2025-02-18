Volkswagen Group столкнулась с серьезными проблемами в Индии, где налоговые органы требуют 1,4 миллиарда долларов. Дочерняя компания обвиняется в уклонении от уплаты пошлин, что может поставить под угрозу ее существование.

Налоговый спор между индийскими властями и Volkswagen Group обострился, когда Дели выдвинула требование о выплате 1,4 миллиарда долларов. Этот случай может оказать значительное влияние на будущее дочерней компании в стране.

Налоговый департамент Индии утверждает, что Skoda Auto Volkswagen India импортировала почти готовые автомобили, но растаможивала их как отдельные детали. Это позволило компании избежать уплаты высоких пошлин, которые составляют до 35%. В результате власти выставили счет за 12 лет, требуя уплаты недостающих налогов.

Юрист компании Арвинд Датар заявил, что если Volkswagen придется выплатить всю сумму с учетом штрафов, общий долг достигнет 2,8 миллиарда долларов, что может привести к закрытию бизнеса. Индия, являясь третьим по величине автомобильным рынком, представляет интерес для многих международных компаний.

Skoda Auto Volkswagen India подала в суд, утверждая, что налоговые требования могут негативно повлиять на ее бизнес-планы.