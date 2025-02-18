Композитная металлическая пена (CMF) успешно прошла строгие испытания на устойчивость к баллистическим ударам, взрывам, вибрациям и огню. В одном из экспериментов материал продемонстрировал превосходные характеристики, выдержав пламя с температурой 800°C в два раза дольше, чем обычный лист нержавеющей стали.

Композитная металлическая пена (CMF) — это новый материал, который готов выйти на рынок после долгих испытаний. Этот материал выделяется на фоне других благодаря своим уникальным свойствам.

CMF сочетает в себе прочность стали и легкость алюминия. Его структура состоит из полых металлических пузырьков, что делает его невероятно прочным при небольшом весе. Американская компания Advanced Materials Manufacturing (AMM) недавно объявила о готовности к полномасштабному производству этого материала.

В ходе испытаний CMF продемонстрировал свою эффективность в различных областях. Например, исследования показали, что броня из этого материала обеспечивает защиту от пуль калибра .50, что сопоставимо с обычной стальной броней, но при этом весит менее половины. Это существенное снижение веса улучшает эксплуатационные характеристики транспортных средств и экономию топлива.

Кроме того, CMF прошел строгие испытания на устойчивость к баллистическим ударам, взрывам, вибрациям и огню. В одном из экспериментов образец CMF выдержал пламя с температурой 800°C в два раза дольше, чем обычный лист нержавеющей стали. Это связано с наличием воздушных карманов в его структуре, которые замедляют передачу тепла.

Среди других важных свойств CMF — защита от радиации. Материал успешно блокирует рентгеновские и гамма-лучи, что делает его перспективным для использования в космических аппаратах. Кроме того, он может блокировать нейтронное излучение, что актуально в контексте ядерной безопасности. Афсанех Рабии из Университета штата Северная Каролина, отметил, что CMF может найти применение в самых разных сферах, от космических исследований до транспортировки опасных материалов. Это делает его многообещающим выбором для будущих технологий.