Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества между странами.

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, озвучил цифры, которые подчеркивают последствия ухода американских компаний с российского рынка. По его словам, убытки составили более $300 миллиардов, что вызывает интерес к восстановлению экономических связей.

На фоне предстоящих переговоров с делегацией США в Эр-Рияде Дмитриев отметил, что потеря американского бизнеса открывает новые возможности для обсуждения совместных проектов. Он подчеркнул, что многие страны начинают осознавать привлекательность российского рынка, что может привести к возвращению иностранных инвесторов. В ходе встреч планируется обсудить не только экономические аспекты, но и вопросы, касающиеся украинского конфликта. Дмитриев выразил надежду на конструктивный диалог, который поможет наладить отношения между двумя странами. В составе российской делегации находятся высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова. На переговорах также ожидается обсуждение итогов взаимодействия, несмотря на предварительное заявление Киева о нежелании признавать результаты.