Apple готовит к анонсу iPhone 17 Air, который, по последним утечкам, получит ультратонкий дизайн и новую панель камеры. Устройство станет самым тонким iPhone в истории компании, что вызывает интерес у пользователей.

С приближением анонса iPhone 17 Air, в сети появляются все новые утечки о дизайне и характеристиках устройства. По информации, опубликованной на YouTube-канале Front Page Tech, новый iPhone обещает стать самым тонким смартфоном от Apple.





Джон Проссер, автор видео, демонстрирует рендеры iPhone 17 Air, который, согласно информации, будет иметь толщину всего 5,5 мм. Это делает его более тонким, чем предыдущие модели, такие как iPhone 6, но не самым тонким устройством в портфолио Apple — этот титул принадлежит 13-дюймовому OLED-iPad Pro с толщиной 5,1 мм. Тем не менее, iPhone 17 Air все же станет новым эталоном среди смартфонов компании.

Одной из ключевых особенностей нового устройства станет панель камеры, аналогичная той, что используется в моделях Pro. Она включает в себя один объектив, микрофон и светодиодную вспышку, что подчеркивает стремление Apple к упрощению дизайна. Все модели линейки iPhone 17, судя по утечкам, будут оснащены подобной панелью, что может упростить производство и снизить затраты.

Сравнительно с предыдущими моделями, iPhone 17 Air демонстрирует более элегантный подход к дизайну. Например, iPhone 17 Pro, также представленный Проссером, имеет гораздо более крупную панель камеры с тремя объективами и дополнительными компонентами, такими как сканер LiDAR.

Несмотря на все утечки, стоит отметить, что репутация Джона Проссера в плане точности информации о продукции Apple неоднозначна. Поэтому окончательные характеристики и дизайн iPhone 17 Air станут известны только после официального анонса.