Американские ученые под руководством лауреата Нобелевской премии Дэвида Беккера создали новые ферменты с помощью искусственного интеллекта.

Группа ученых из США использовала технологии искусственного интеллекта для создания новых ферментов. Это направление может изменить подход к разработке ферментов, которые играют важную роль в ускорении химических реакций и преобразовании молекул.

Ферменты являются ключевыми компонентами жизни, присутствуя в клетках всех живых организмов. Их уже активно применяют в производстве лекарств и в различных промышленных процессах. В отличие от традиционных методов, которые включали сращивание компонентов существующих белков, команда выбрала сериновую гидролазу — фермент, способный разрывать важные химические связи в углеродсодержащих молекулах.

Ученые применили модель RFdiffusion, разработанную в лаборатории Беккера, и новый инструмент PLACER для отбора наиболее перспективных вариантов новых ферментов. Хотя созданные ферменты пока не достигают эффективности природных аналогов, они демонстрируют высокую точность и могут выполнять сложные задачи. Например, один из разрабатываемых ферментов нацелен на разложение пластиковых отходов, что является актуальной проблемой для экологии.

Пластик, как относительно новый материал, не имеет естественных ферментов, способных его эффективно разлагать. Ученые надеются, что разработанные ими ферменты смогут помочь в утилизации пластиковых изделий, таких как бутылки для воды, и решат проблему множества других видов пластика, которые необходимо разлагать экологически безопасным способом.