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Аарон Келлер: Конкуренция с Marvel Rivals побуждает команду Overwatch 2 усерднее работать над игрой
Успех Marvel Rivals создает давление на команду Overwatch 2, вынуждая их активнее работать над улучшениями. Директор игры Аарон Келлер отметил, что конкуренция стимулирует их к экспериментам и новым решениям.

Появление Marvel Rivals на игровом рынке всего два месяца назад привлекло внимание и вызвало бурное обсуждение среди игроков. Этот успех заставил команду Overwatch 2 задуматься о своих приоритетах и подходах к разработке.

Аарон Келлер, директор Overwatch 2, признал, что команда ощущает давление из-за нового соперника. Он подчеркнул, что это давление в основном внутреннее, так как разработчики постоянно задаются вопросом: как создать лучшую игру? Многие нововведения для предстоящих сезонов уже находятся в процессе разработки, и изменения направлены на улучшение игрового опыта. Келлер отметил, что команда чувствует, что игре не хватает определенных элементов, и они стремятся это исправить.

Конкуренция, по его словам, играет важную роль в развитии жанра. Она побуждает разработчиков рисковать и не останавливаться на достигнутом. В предстоящих сезонах 15 и 16 команда планирует внедрить новые преимущества и арены, что должно продемонстрировать их готовность к экспериментам и изменениям.

#overwatch 2 #конкуренция #разработка игр #marvel rivals #аарон келлер
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