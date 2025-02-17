Космический телескоп Хаббл сделал новые снимки спиральной галактики UGC 5460, расположенной в 60 миллионах световых лет от Земли.

Стали известны свежие данные о спиральной галактике UGC 5460 благодаря наблюдениям, проведенным космическим телескопом Хаббл. Эта галактика, находящаяся в созвездии Большой Медведицы, привлекла внимание астрономов не только своим визуальным великолепием, но и историей, связанной с двумя взрывами сверхновых.

UGC 5460, расположенная на расстоянии 60 миллионов световых лет от нашей планеты, демонстрирует яркие голубые звездные скопления и четко выраженные спиральные рукава. На снимках также видна центральная перемычка, которая служит своеобразным каркасом для звёздных образований. В верхнем левом углу изображения можно заметить звезду из нашей галактики Млечный Путь, находящуюся всего в 577 световых годах от нас.

Галактика пережила два мощных взрыва сверхновых: SN 2011ht и SN 2015as. Взрыв SN 2015as представляет собой коллапс ядра, который происходит, когда массивная звезда исчерпывает своё топливо. В результате гравитация разрушает ядро, выбрасывая материал в космос. Наблюдения за этим событием помогут астрономам понять взаимодействие ударной волны с окружающим газом.

Сверхновая SN 2011ht может оказаться более сложным объектом. Это может быть либо коллапс ядра, либо редкий тип звезды, известный как светящаяся голубая переменная, которая может имитировать взрыв сверхновой. Хаббл продолжит исследовать это место, чтобы выяснить истинную природу наблюдаемых явлений.