В США представили безыгольный способ вакцинации, которая обещает изменить подход к вакцинированию. Используя кожные бактерии, ученые достигли высокого уровня иммунной защиты без инъекций и побочных эффектов.

Научное сообщество получило новые данные о вакцине, не требующей введения с помощью шприца, разработанной командой ученых из Стэнфордского университета (США). Эта вакцина использует кожные бактерии для стимуляции иммунного ответа, что может сделать вакцинацию более доступной и менее болезненной.

Исследования показали, что бактерия Staphylococcus epidermidis вызывает мощный иммунный ответ, сопоставимый с реакцией на патогены. Ученые обнаружили, что белок Aap в этих бактериях играет ключевую роль в активации иммунной системы. С помощью генной инженерии специалисты модифицировали этот белок, добавив фрагменты генов токсинов, таких как столбнячный и дифтерийный. Это создало «живую вакцину», которая при местном применении вызывает выработку антител.

В экспериментах на мышах, инфицированных модифицированными бактериями, наблюдали защиту от смертельных доз токсинов. Также ученые пытались химически связать фрагменты токсина с белком Aap и добились аналогичного эффекта. Команда планирует провести клинические испытания на людях в течение двух-трех лет, после предварительных экспериментов на обезьянах.

Этот подход может быть адаптирован для борьбы с различными патогенами, включая вирусы и грибки. Если все пройдет успешно, вакцинация в будущем станет более простой и безболезненной процедурой, что может значительно повысить уровень вакцинации у населения.