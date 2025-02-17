Команда ученых из США достигла значительного прорыва в области хранения данных, сохранив несколько терабайт информации на кристалле размером всего один миллиметр.

Исследовательская группа из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете представила новый подход к хранению данных. Они успешно сохранили терабайты информации на кристаллическом кубе, который по своим размерам сопоставим с миллиметровой монетой.

Традиционные методы хранения данных, такие как жесткие диски и флеш-накопители, ограничены размерами используемых компонентов. Американские ученые продемонстрировали, как недостающие атомы в кристаллах можно использовать для хранения терабайт данных в пространствах размером всего один миллиметр. Они внедрили редкоземельные ионы, такие как празеодим, в кристаллы оксида иттрия, что позволило создать систему хранения, работающую на основе манипуляции зарядовыми состояниями дефектов.

Система активируется с помощью ультрафиолетового лазера, который высвобождает электроны, захваченные в дефектах. Это создает двоичную систему, где заряженные дефекты представляют собой «1», а незаряженные — «0». Такой подход не только увеличивает емкость хранения, но и открывает новые горизонты для применения в квантовых вычислениях.

Эксперты подчеркивают, что их работа находит применение как в классических, так и в квантовых системах. Применение этих технологий может привести к созданию компактных решений для хранения больших объемов данных, что особенно важно в условиях растущих потребностей в хранении информации.

С учетом того, что спрос на энергонезависимую память продолжает расти, этот прорыв может стать основой для будущих разработок в области компьютерных технологий.