Китайские ученые разработали новый сверхтвердый алмаз, который на 40% прочнее природных образцов. Это открытие может значительно повлиять на использование алмазов в различных промышленных отраслях.

Китайские ученые представили новый сверхтвердый алмаз, синтезированный в лабораторных условиях. Этот уникальный материал, впервые обнаруженный в метеоритах, может стать основой для инновационных решений в различных промышленных сферах.

Группа ученых из Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена создала «супералмаз» в лабораторных условиях. Этот алмаз отличается гексагональной кристаллической структурой, в отличие от привычной кубической формы природных алмазов. Синтез материала происходил при высоком давлении и температуре, что позволило графиту перейти в так называемую «постграфитовую фазу».

Ранее самые твердые алмазы находили только в ударных кратерах, что делало их редкими. Новый «супералмаз» открывает перспективы для применения в таких областях, как производство режущих и полировальных инструментов. Ученые уверены, что их находка может значительно улучшить характеристики существующих технологий и расширить возможности использования алмазов в промышленности.