Министерство обороны США готовится к возможному сокращению бюджета в связи с проверками, инициированными Департаментом эффективности правительства (DOGE).

Ситуация в Министерстве обороны США становится напряженной. Пентагон столкнулся с необходимостью пересмотра своих расходов на фоне недавних инициатив DOGE, созданного для повышения эффективности государственного управления.

Представители Министерства обороны сообщили, что члены DOGE начнут проверки уже в пятницу. Это создает предпосылки для серьезных изменений в оборонном бюджете, который на 2024 год запланирован на уровне 850 миллиардов долларов. В рамках подготовки к возможным сокращениям некоторые военные подразделения начали составлять списки вооружений, от которых давно хотели избавиться, но не могли по политическим причинам.

Среди возможных сокращений — избыточное количество беспилотников и наземных транспортных средств. Военно-морской флот также рассматривает программу Littoral Combat Ship (LCS) на предмет оптимизации. Илон Маск, возглавляющий DOGE, открыто критикует оборонную промышленность, утверждая, что неэффективные закупки приводят к завышенным ценам на устаревшие системы.

Однако эксперты предупреждают, что резкое сокращение бюджета может негативно сказаться на боеспособности армии. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало, но обсуждения на высоком уровне продолжаются. Ранее ЦРУ предложило своим сотрудникам программу добровольного выхода на пенсию, что также указывает на изменения в подходах к оборонным расходам.