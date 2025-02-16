Американская компания Ravyn Technology Corp. разрабатывает недорогие гиперзвуковые ракеты с твердотопливными двигателями, что должно снизить их стоимость в десять раз.

Ravyn Technology Corp., основанная в 2019 году, активно работает над созданием недорогих ракет. Компания разрабатывает мобильную ракетную систему, способную преодолевать расстояние в 1600 километров и достигать скорости 10 Махов.

Основатель компании Саад Мирза отмечает, что снижение цен на ракеты может увеличить конкуренцию на рынке. Ravyn не единственный игрок в этом сегменте. Например, калифорнийский стартап Castelion привлек $100 миллионов для разработки гиперзвуковых ракет, а X-Bow Systems из Нью-Мексико получила $70 миллионов для производства твердотопливных двигателей.

Министерство обороны США проявляет интерес к участию новых партнеров в оборонной сфере, что может привести к повышению устойчивости и конкуренции в отрасли. Альфред Абрамсон III, отставной бригадный генерал, подчеркивает, что стартапы могут предложить альтернативные источники и стимулировать внутреннее производство.

Ravyn фокусируется на упрощении конструкции ракет и вертикальной интеграции, чтобы снизить затраты. Вице-президент по инжинирингу Логинн Капитан указывает на сложность существующих систем, которая делает их производство дорогим. Он утверждает, что Ravyn намерена создать более простые и доступные решения. На данный момент компания успешно провела статические испытания своего 2,75-дюймового ракетного двигателя.