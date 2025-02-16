В интернете появилось видео, где пассажир автомобиля Li Auto L9 снимает спящих водителя и ребенка.

Недавний случай с автомобилем Li Auto L9 стал предметом обсуждения из-за видео. На записи видно, как водитель и ребенок, похоже, спят, пока машина движется по шоссе, что вызывает серьезные вопросы о надежности технологий автономного вождения.

Запись длится всего 19 секунд, но успела привлечь внимание пользователей сети. Автор видео показывает, что водитель и ребенок, кажется, спят, пока автомобиль едет по дороге. Внутри рулевого колеса видна бутылка, что может указывать на попытку обмануть систему, заставив ее думать, что за рулем находится человек, который контролирует процесс езды.





Автомобиль Li Auto L9 оборудован системой мониторинга водителя (DMS), которая должна реагировать на уровень внимательности водителя. Вопрос в том, действительно ли водитель спит или это всего лишь розыгрыш. Даже если водитель не спит, его расслабленное состояние вызывает опасения.