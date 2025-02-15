Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
Исследование группы ученых из США ставит под сомнение традиционную теорию о редкости разумной жизни. Новая модель предполагает, что человечество может быть естественным результатом эволюционных процессов, что открывает новые горизонты для поиска жизни на других планетах.

Группа американских ученых представила новую модель, которая меняет представления о возникновении разумной жизни на Земле. В отличие от традиционной теории "жестких шагов", которая утверждает, что эволюция человека — это крайне маловероятное событие, новая интерпретация предполагает, что разумная жизнь может быть более распространенной. Это открытие может изменить подход к поиску жизни на других планетах.

Исследование, опубликованное 14 февраля в журнале Science Advances, опровергает устоявшиеся представления о том, как развивалась жизнь. По мнению ученых, эволюция сложной жизни является не случайностью, а результатом взаимодействия между жизнью и окружающей средой. Профессор Дженнифер Макалади, один из авторов работы, заявила, что это открывает новые направления для исследований, касающихся нашего происхождения и места во Вселенной.

Модель "жестких шагов", предложенная в 1983 году, утверждала, что возникновение разумной жизни — это редкость из-за длительности эволюционного процесса. Однако новая работа ставит под сомнение эту точку зрения, указывая на то, что окружающая среда Земли в разные эпохи была неблагоприятной для жизни. Ключевые эволюционные изменения, такие как насыщение атмосферы кислородом, стали возможны только при достижении определенных условий.

Дэн Миллс, ведущий автор статьи, пояснил, что для сложной жизни необходим определенный уровень кислорода. Это означает, что фотосинтезирующие организмы сыграли важную роль в создании условий для дальнейшей эволюции. Вместо того чтобы рассматривать эволюцию как череду случайных событий, исследователи предлагают взглянуть на нее как на более предсказуемый процесс, который зависит от глобальных условий.

Центральная идея нового подхода заключается в том, что разумная жизнь могла развиться не "слишком рано" или "слишком поздно", а "вовремя", когда условия стали подходящими. Это открывает возможность для существования жизни на других планетах, которые могут достичь этих условий быстрее, чем Земля. Джейсон Райт, соавтор исследования, добавил, что вместо того чтобы основывать прогнозы на продолжительности жизни Солнца, следует учитывать геологическую шкалу времени.

Работа группы представляет собой результат сотрудничества физиков и геобиологов, что позволяет создать более полное представление о развитии жизни на планете. Исследователи планируют проверить свою модель, в том числе через поиск биосигнатур на экзопланетах и изучение условий, в которых могли бы развиваться одноклеточные и многоклеточные организмы.

Кроме того, ученые задаются вопросом, были ли важные эволюционные события, такие как возникновение многоклеточности или разумной жизни, действительно уникальными. Возможно, подобные процессы происходили и в прошлом, но доказательства их существования были утеряны. Эта новая точка зрения предполагает, что разумная жизнь может быть не столь редким явлением, как считалось ранее.

Ученые уверены, что их модель применима не только к нашей планете, но и к другим, что увеличивает вероятность существования жизни, похожей на нашу, в других уголках Вселенной.

#земля #исследования #эволюция #астробиология #разумная жизнь
Источник: science.org
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
16
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
2
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Shanghai Weilai Automobile разработала новый тип самозатвердевающего алюминиевого сплава
+
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
Некоторые ИИ-функции One UI 7 не будут доступны на старых и бюджетных смартфонах Samsung
+
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
11
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
1
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
10
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
4

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
27
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5

Сейчас обсуждают

Vetali
20:33
В очередной раз убеждаюсь, что орбану надо было мозг отращивать, а не орбан.
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
Sergey Yakovlev
20:27
Еще немного и телепорт будет готов. Зачем они смешат народ, лучше бы молчали
Росатом создал прототип первого плазменного ракетного двигателя
Темирлан Айнакулов
20:26
Че за тупость. А нельзя проще? Допустим продажа одной видеокарты на одну платёжную карту одному человеку.
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
Принц Госплана
20:24
Не согласен. Не туда копаете товарищи ученые. ложный след. ложная гипотеза. Более вероятная гипотеза гласит, что наш мир симуляция, а сознание есть внешняя сущность подключаемая к персонажу-биороботу....
До конца года в Reddit появятся платные сабреддиты
Taкoй-тo
20:20
интол
Фото упаковки Radeon RX 9070 XT от PowerColor раскрыло требования к мощности блока питания
7raven
20:15
Хохлов, как это не прискорбно, надо истреблять, с таким iq, как у полена, хомосапиенсам не место!
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
7raven
20:13
Влажные мечты чубатых, так оxуительно в России давно не жили, я например, лексус в этом году новый прикупил, теперь в планах коттедж, Вова продолжай гнобить неверных, нам ещё тупоролых янок учить уму ...
Орбан: Россия побеждает, будет очень сложно убедить русских остановить конфликт
Георгий Махалов
20:12
Проблема в том, что этот "человек со справкой" продвигает откровенно странные идеи людям своими дерьмосборками
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
[IRanPast]
20:09
Для тебя только мыло и верëвка
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Nahoni
20:03
Главное, чтоб в погоне за производительностью не пришлось переходить на фреоновые системы охлаждения в домашних условиях. А то опыт производительного 14900 известен всем ))
Техпроцесс Intel 18A обходит TSMC N2 по производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем