Исследование группы ученых из США ставит под сомнение традиционную теорию о редкости разумной жизни. Новая модель предполагает, что человечество может быть естественным результатом эволюционных процессов, что открывает новые горизонты для поиска жизни на других планетах.

Группа американских ученых представила новую модель, которая меняет представления о возникновении разумной жизни на Земле. В отличие от традиционной теории "жестких шагов", которая утверждает, что эволюция человека — это крайне маловероятное событие, новая интерпретация предполагает, что разумная жизнь может быть более распространенной. Это открытие может изменить подход к поиску жизни на других планетах.

Исследование, опубликованное 14 февраля в журнале Science Advances, опровергает устоявшиеся представления о том, как развивалась жизнь. По мнению ученых, эволюция сложной жизни является не случайностью, а результатом взаимодействия между жизнью и окружающей средой. Профессор Дженнифер Макалади, один из авторов работы, заявила, что это открывает новые направления для исследований, касающихся нашего происхождения и места во Вселенной.

Модель "жестких шагов", предложенная в 1983 году, утверждала, что возникновение разумной жизни — это редкость из-за длительности эволюционного процесса. Однако новая работа ставит под сомнение эту точку зрения, указывая на то, что окружающая среда Земли в разные эпохи была неблагоприятной для жизни. Ключевые эволюционные изменения, такие как насыщение атмосферы кислородом, стали возможны только при достижении определенных условий.

Дэн Миллс, ведущий автор статьи, пояснил, что для сложной жизни необходим определенный уровень кислорода. Это означает, что фотосинтезирующие организмы сыграли важную роль в создании условий для дальнейшей эволюции. Вместо того чтобы рассматривать эволюцию как череду случайных событий, исследователи предлагают взглянуть на нее как на более предсказуемый процесс, который зависит от глобальных условий.

Центральная идея нового подхода заключается в том, что разумная жизнь могла развиться не "слишком рано" или "слишком поздно", а "вовремя", когда условия стали подходящими. Это открывает возможность для существования жизни на других планетах, которые могут достичь этих условий быстрее, чем Земля. Джейсон Райт, соавтор исследования, добавил, что вместо того чтобы основывать прогнозы на продолжительности жизни Солнца, следует учитывать геологическую шкалу времени.

Работа группы представляет собой результат сотрудничества физиков и геобиологов, что позволяет создать более полное представление о развитии жизни на планете. Исследователи планируют проверить свою модель, в том числе через поиск биосигнатур на экзопланетах и изучение условий, в которых могли бы развиваться одноклеточные и многоклеточные организмы.

Кроме того, ученые задаются вопросом, были ли важные эволюционные события, такие как возникновение многоклеточности или разумной жизни, действительно уникальными. Возможно, подобные процессы происходили и в прошлом, но доказательства их существования были утеряны. Эта новая точка зрения предполагает, что разумная жизнь может быть не столь редким явлением, как считалось ранее.

Ученые уверены, что их модель применима не только к нашей планете, но и к другим, что увеличивает вероятность существования жизни, похожей на нашу, в других уголках Вселенной.