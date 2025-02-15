Компания DeepSeek рассматривает возможность создания собственных чипов для искусственного интеллекта, что может изменить рынок вычислений. Основной акцент сделан на наборе экспертов в области полупроводников для реализации этого проекта.

DeepSeek, ранее считавшаяся «сторонним проектом», за последние месяцы значительно изменила свою позицию на рынке искусственного интеллекта. С выходом передовых моделей LLM компания стала серьезным конкурентом для таких гигантов, как OpenAI. Теперь DeepSeek готова сделать следующий шаг, изучая возможность разработки собственных чипов для ИИ.

По данным DigiTimes, DeepSeek начала активную кампанию по набору специалистов в области полупроводников, чтобы возглавить проект по созданию собственных чипов. Однако разработка таких технологий требует не только талантливых инженеров, но и сложной цепочки поставок. Для китайских компаний, таких как DeepSeek, основным препятствием остаются глобальные санкции, ограничивающие доступ к необходимым полупроводниковым процессам. Основной источник чипов — это компании, такие как SMIC, которые, несмотря на свои усилия, не могут соперничать с мировыми лидерами.

На данный момент DeepSeek располагает примерно 10 000 графических процессоров NVIDIA H800 и 10 000 более мощных чипов H100, что в сумме составляет около 1 миллиарда долларов США вычислительных ресурсов. Несмотря на торговые ограничения со стороны США, компания продолжает развивать свои мощности, используя также чипы Huawei Ascend AI. Этот разнообразный арсенал позволяет DeepSeek оставаться на плаву, несмотря на вызовы.

Тем не менее, концепция создания внутренних чипов вызывает вопросы. Хотя компания не достигла таких же высот, как OpenAI, ее стремление к разработке новых технологий может разнообразить рынок ИИ. Вопрос в том, сможет ли DeepSeek успешно реализовать свои амбиции и выйти на новые стадии внедрения.