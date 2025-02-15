Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple тестирует складной iPhone с дизайном в стиле «книжки»
Apple продолжает работу над складными устройствами, и новый прототип iPhone уже проходит тестирование. Внешний экран устройства имеет размер 5,49 дюйма, а внутренний — 7,74 дюйма, что делает его схожим с Samsung Galaxy Z Fold 6.

В последние годы складные устройства стали настоящим трендом в мире технологий. Apple, известная своим инновационным подходом, также не осталась в стороне и разрабатывает собственный складной iPhone. Информатор Digital Chat Station на Weibo сообщил о тестировании нового прототипа.

По информации источника, новый прототип iPhone выполнен в стиле «книжки». Внешний дисплей устройства составляет 5,49 дюйма, а при раскрытии пользователю открывается 7,74-дюймовый экран. Однако, как и в случае с другими прототипами, детали устройства пока остаются неизвестными. Имеющаяся информация позволяет предположить, что Apple все еще на ранней стадии разработки, и окончательные характеристики пока не определены.

По слухам, компания планирует выпустить несколько складных устройств, включая iPad и MacBook. Однако основная проблема заключается в видимых складках на экране, которые не соответствуют высоким стандартам дизайна Apple. Если эта проблема не будет решена, запуск нового iPhone может оказаться под вопросом. В то же время, другой прототип с 12-дюймовым экраном и двойной камерой выглядит слишком громоздко для смартфона. Дизайн в стиле «книжки» кажется более практичным, так как обеспечивает большую функциональность. Учитывая опыт Apple в разработке программного обеспечения, приложения могут легко адаптироваться к различным размерам экранов, что дает компании конкурентное преимущество перед другими производителями.

#apple #iphone #складной телефон
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
6
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
14
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
+
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
В космосе обнаружена звездная система-беглец, движущаяся со скоростью 2 миллиона километров в час
5
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
2
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Некоторые ИИ-функции One UI 7 не будут доступны на старых и бюджетных смартфонах Samsung
+
Shanghai Weilai Automobile разработала новый тип самозатвердевающего алюминиевого сплава
+
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Официальные рендеры Galaxy A26 показывают наличие выреза на экране
1
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
3
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 572.42 с поддержкой Avowed, Civilization VII и Wuthering Waves
2

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
8
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
16:09
Губами ты тут каждый день работашь
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: Есть ощущение, будто США пытаются поссориться с Европой
[IRanPast]
16:09
Из Грузии опущенный пишешь или из Польши?
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас: Есть ощущение, будто США пытаются поссориться с Европой
dimasoid1970
16:03
-По его словам, нововведение затронет тех участников боевых действий, кто получает страховую пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования, а не военную пенсию.- И тут вереранов делят на катег...
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
smash526
16:00
Немного не удивлён про Майкла Бэя ... Хорошо Уве Болла не привёл в качестве авторитета :)))
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
Кверт1919
15:58
У меня AMD fx8320 разогнанный до 4000 Мгц, память 1866 мгц. Очень мощная система!
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
Георгий Махалов
15:57
Да и странно слышать подобное учитывая что актуальный ныне сокет АМД - ам5 в целом не поддерживает бюджетных решений
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Кверт1919
15:55
Будет в этом месте ломаться, слабый узел новой модели телефона. А ремонт будет 30-50 процентов стоимости нового. в эпл придумали как людей еще больше на деньги разводить
Новая технология травления кристаллов 3D NAND может сделать SSD намного дешевле
Кверт1919
15:53
Относительно другой паралельной вселенной, их бесчисленное множество, вселенные с другими параметрами
В космосе обнаружена звездная система-беглец, движущаяся со скоростью 2 миллиона километров в час
Кверт1919
15:52
Разъем будет так же высыхать и плавится как у инвидиа или все будет нормально долго работать?
GTA VI может выйти на ПК в начале 2026 года по словам главы Corsair
i3 12900k
15:51
А в чем тогда прикол был в 3060 ставить 12?
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем