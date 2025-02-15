Apple продолжает работу над складными устройствами, и новый прототип iPhone уже проходит тестирование. Внешний экран устройства имеет размер 5,49 дюйма, а внутренний — 7,74 дюйма, что делает его схожим с Samsung Galaxy Z Fold 6.

В последние годы складные устройства стали настоящим трендом в мире технологий. Apple, известная своим инновационным подходом, также не осталась в стороне и разрабатывает собственный складной iPhone. Информатор Digital Chat Station на Weibo сообщил о тестировании нового прототипа.

По информации источника, новый прототип iPhone выполнен в стиле «книжки». Внешний дисплей устройства составляет 5,49 дюйма, а при раскрытии пользователю открывается 7,74-дюймовый экран. Однако, как и в случае с другими прототипами, детали устройства пока остаются неизвестными. Имеющаяся информация позволяет предположить, что Apple все еще на ранней стадии разработки, и окончательные характеристики пока не определены.

По слухам, компания планирует выпустить несколько складных устройств, включая iPad и MacBook. Однако основная проблема заключается в видимых складках на экране, которые не соответствуют высоким стандартам дизайна Apple. Если эта проблема не будет решена, запуск нового iPhone может оказаться под вопросом. В то же время, другой прототип с 12-дюймовым экраном и двойной камерой выглядит слишком громоздко для смартфона. Дизайн в стиле «книжки» кажется более практичным, так как обеспечивает большую функциональность. Учитывая опыт Apple в разработке программного обеспечения, приложения могут легко адаптироваться к различным размерам экранов, что дает компании конкурентное преимущество перед другими производителями.