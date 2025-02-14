OPPO представила конфигурацию своего нового складного телефона Find N5, который выйдет 20 февраля. Устройство обещает впечатляющие характеристики и инновационные технологии.

Стало известно, что 20 февраля 2025 года OPPO выпустит новый складной телефон Find N5. Устройство появилось в базе Telecommunications Equipment Terminal Network, что подтвердило его предстоящий запуск. Блогер@Digital Chat Station также выложил дополнительную информацию.

Find N5 оснастили двумя экранами: внешний имеет размер 6,62 дюйма с разрешением 2616x1140 пикселей, а основной — 8,12 дюйма с разрешением 2480x2248 пикселей. Фронтальная камера включает два модуля по 8 Мп, а на задней панели расположены три камеры: 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп с трехкратным зумом. Сердцем устройства стал 7-ядерный процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высокую производительность.

Аккумулятор емкостью 5600 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Кроме того, телефон имеет защиту от воды по стандартам IPX6/X8/X9, что делает его более устойчивым к внешним воздействиям.

Складной экран оснащен «небесным шарниром из титанового сплава», который был напечатан на 3D-принтере. Это решение позволило достичь рекорда по толщине среди коммерческих продуктов. Внешний экран выполнен из ультракерамического стекла «Crystal Shield», а задняя панель изготовлена из сверхтонкого волокна Sky Dome. Такой подход гарантирует долговечность и надежность устройства.