Porsche намерена сократить 1900 рабочих мест к 2029 году в ответ на падение спроса на электромобили. Это решение связано с необходимостью оптимизации ресурсов в условиях экономической неопределенности.

Вчера стало известно о планах Porsche сократить 1900 рабочих мест к 2029 году. Это решение вызвано снижением интереса к электромобилям, что ставит под угрозу будущее компании.

Сокращения затронут заводы в Штутгарте-Цуффенхаузене и исследовательский центр в Вайссахе. В прошлом году Porsche уже не продлила контракты 1500 временным работникам, а теперь планирует ликвидировать еще 500 позиций. Однако компания заявляет, что хочет избежать принудительных увольнений, предлагая досрочные выходы на пенсию и ограничивая набор новых сотрудников.

Продажи Porsche в 2023 году составили 311 000 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно упали продажи в Китае — на 28%. Учитывая текущие тенденции, 2025 год может оказаться не менее сложным для автопроизводителя, который изначально планировал увеличить долю электромобилей до 80% к 2030 году. Теперь акцент смещается на двигатели внутреннего сгорания и гибридные модели.