В I квартале 2025 года «Самокат» начнет тестировать доставку продуктов дронами в Самарской области. Эксперимент пройдет в Тольятти с ограничениями на расстояния.

Сервис доставки «Самокат» готовится к запуску тестирования доставки продуктов с помощью дронов. Это нововведение направлено на оптимизацию процессов в условиях растущей конкуренции на рынке.

Доставка будет осуществляться в рамках экспериментального правового режима, что позволит дронам работать на ограниченных расстояниях. Заказы будут доставляться в постаматы, расположенные в различных районах Тольятти. Время доставки составит около 30 минут, а пользователи получат уведомления после передачи заказа.

На первом этапе тестирования заказы смогут храниться в постамате до трех часов. Иосиф Нургалиев из «Сети свободного сотрудничества» отметил, что рынок доставки сталкивается с повышением зарплат курьеров. Он предполагает, что в будущем дроны и роботы могут заменить курьеров.