Smart анонсирует первый седан – электромобиль с высокой мощностью и отличной аэродинамикой. Ожидается, что модель выйдет на рынок в 2025 году.

Компания Smart анонсировала свой первый седан под названием #6, который должен появиться на рынке в 2025 году. Этот автомобиль будет основан на платформе Zeekr 007 и станет частью стратегии бренда по расширению модельного ряда. Smart #6 будет конкурировать с популярными электромобилями, такими как Tesla Model 3.

Седан Smart #6 будет флагманом в линейке бренда и дополнит уже существующие внедорожники. Дизайн автомобиля разрабатывает Mercedes-Benz, а производственные процессы осуществляет Geely. Модель будет использовать платформу PMA2+, которая является производной от архитектуры SEA от Geely.

Что касается технических характеристик, Smart #6 предложит различные варианты силовых установок, включая одиночные и двойные электродвигатели с аккумуляторами емкостью 75 и 100 кВт•ч. В частности, вариант Brabus способен развивать мощность до 637 л. с., что сделает его самым мощным автомобилем под брендом. Аэродинамика новинки также впечатляет: запас хода может превышать 800 км, что сопоставимо с Zeekr 007.

Ожидается, что Smart #6 выйдет на рынок в начале 2026 года. В этом году компания планирует выйти на более чем 10 новых рынков, включая Южную Америку и Европу. В 2024 году Smart продал 130 000 автомобилей, в основном в Китае.

Примечание: Иллюстрация была создана путем изменения официальных эскизов купе-внедорожника smart #3, чтобы он напоминал низко посаженный четырехдверный седан. Она не связана со Smart и не одобрена им.