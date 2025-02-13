Курс доллара на 13 февраля 2025 года снизился до 94 рублей, что стало минимальным значением за несколько месяцев. Эксперты анализируют причины этого изменения и его влияние на экономику страны.

На 13 февраля 2025 года Центральный банк России установил курс доллара на уровне 94 рубля, что является самым низким значением с октября 2024 года. С начала недели доллар подешевел на 3,3 рубля, а на межбанковском рынке его курс опустился ниже 90 рублей. Это событие привлекло внимание аналитиков, которые изучают факторы, способствующие укреплению рубля.

Эксперты выделяют профицит валютного баланса как ключевую причину укрепления рубля. На российском рынке объем иностранной валюты превысил ее отток, что сказалось на курсовых котировках. Возвращение юаневой ликвидности также сыграло важную роль. В последние месяцы, перед выборами в США, Китай демонстрировал строгое соблюдение антироссийских санкций, что затрудняло репатриацию валютной выручки. Однако с приходом Дональда Трампа к власти у Китая может появиться больше оснований для пересмотра своей позиции.

Геополитические события также повлияли на курс. Накануне состоялся разговор между президентами России и США, который вызвал у инвесторов надежду на возможное смягчение санкций. Тем не менее, эксперты подчеркивают, что это лишь предположения, и реальных изменений пока не наблюдается. Олег Буклемишев указывает на значительные издержки для российской экономики, связанные с международными расчетами.

Несмотря на положительные изменения, эксперты не ожидают, что санкции, касающиеся энергетического сектора, будут отменены в ближайшее время. Однако возможные послабления в финансовом секторе могут привести к притоку валюты на рынок, что окажет поддержку рублю.

Дальнейшие изменения валютных курсов зависят от конкретных действий, которые могут последовать после разговоров президентов. Оптимизм инвесторов может быстро смениться пессимизмом, если не будут предприняты реальные шаги к улучшению отношений. Прогнозы специалистов указывают на то, что курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 85–88 рублей за доллар, что является приемлемым уровнем для бюджета.

Укрепление рубля также может привести к снижению инфляции, однако эффект от изменений курсов будет заметен не сразу. Ожидается, что смягчение денежно-кредитной политики Центробанка произойдет только к концу апреля, когда можно будет увидеть первые результаты.