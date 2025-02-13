Разработчик Build a Rocket Boy представил новый геймплейный трейлер для MindsEye, своей ожидаемой игры, которая выйдет этим летом. Игроки смогут погрузиться в мир, наполненный интригами и напряженными моментами.

Вчера во время трансляции State of Play разработчики из Build a Rocket Boy представили новый трейлер к своей игре MindsEye. Этот проект, созданный Лесли Бензисом, известным по серии GTA, обещает стать значимым событием в мире видеоигр.

MindsEye — это экшен/приключенческая игра с акцентом на сюжет, где игроки возьмут на себя роль Джейкоба Диаса. Его история начинается с таинственного нейронного импланта, который нарушает его воспоминания о прошлом. Действие игры разворачивается в Редроке, вымышленном мегаполисе, где искусственный интеллект и человеческая жадность ведут к катастрофе.

Геймерам предстоит исследовать детализированный мир, сталкиваясь с заговором, который угрожает существованию человечества. Бои в игре требуют быстрой реакции и стратегического мышления. Противники действуют слаженно, что добавляет напряжения в каждую встречу. Успех зависит от умения использовать окружающую среду и дронов для получения преимущества в бою.





Кроме того, MindsEye предлагает игрокам захватывающие погони по разнообразным локациям — от шумных городских улиц до пустынных просторов. Каждый элемент игры проработан для создания атмосферного и напряженного опыта. С выходом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X игра обещает привлечь внимание большого круга как старых поклонников, так и новых игроков.

Теперь вы можете добавить игру в список желаний в Steam.