Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Игра MindsEye от создателя GTA получила новый трейлер — игра выйдет летом 2025 года
Разработчик Build a Rocket Boy представил новый геймплейный трейлер для MindsEye, своей ожидаемой игры, которая выйдет этим летом. Игроки смогут погрузиться в мир, наполненный интригами и напряженными моментами.

Вчера во время трансляции State of Play разработчики из Build a Rocket Boy представили новый трейлер к своей игре MindsEye. Этот проект, созданный Лесли Бензисом, известным по серии GTA, обещает стать значимым событием в мире видеоигр.

MindsEye — это экшен/приключенческая игра с акцентом на сюжет, где игроки возьмут на себя роль Джейкоба Диаса. Его история начинается с таинственного нейронного импланта, который нарушает его воспоминания о прошлом. Действие игры разворачивается в Редроке, вымышленном мегаполисе, где искусственный интеллект и человеческая жадность ведут к катастрофе.

Геймерам предстоит исследовать детализированный мир, сталкиваясь с заговором, который угрожает существованию человечества. Бои в игре требуют быстрой реакции и стратегического мышления. Противники действуют слаженно, что добавляет напряжения в каждую встречу. Успех зависит от умения использовать окружающую среду и дронов для получения преимущества в бою.


Кроме того, MindsEye предлагает игрокам захватывающие погони по разнообразным локациям — от шумных городских улиц до пустынных просторов. Каждый элемент игры проработан для создания атмосферного и напряженного опыта. С выходом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X игра обещает привлечь внимание большого круга как старых поклонников, так и новых игроков.

Теперь вы можете добавить игру в список желаний в Steam.

#игра #релиз #геймплей #build a rocket boy #mindseye
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
4
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
5
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
12
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
8
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
1

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
57
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
8
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
3
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
17
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
11

Сейчас обсуждают

Хамзат Ингуш
22:07
Не обзывай Максима.
«Вы не можете требовать место за столом переговоров»: Премьер Венгрии раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому кризису
Михаил Бреус
22:05
О была у меня как то ноунеймовская 7000 на постоянке в свое время - сиреневого цвета, не смог найти фотки, вечатления смешанные, в шейдеры не умела, но вроде поинтереснее была чем 2mx400
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
lion77815
22:04
то-то доня суетится ...
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
Midnight Sun
22:04
Там звонок был 10 минут. Передал инструкции и все.
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
century84
22:04
Разве, что как он помереть хочет.
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
century84
22:00
Опять? Игра напоминает один сплошной баг.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление с более чем 1 700 исправлениями
Бoтo -- Чaт
21:47
Трусикер, да ты уже задрал с этим своим сэлфи на фоне плаката с Красной Площадью. Ты реально тупой или только с голодухи стал таким?
«Вы не можете требовать место за столом переговоров»: Премьер Венгрии раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому кризису
Андрей Трубников
21:44
Попробуй просто дождаться обновления из центра обновления. Куда спешить? Тогда и откатываться не придётся.
Microsoft выпустила февральское обновление для Windows 11
LazyCamel
21:41
А шо так? Это еще что за нерыночные манипуляции ценами, за которые вообще-то странам такое практикующим повышенные таможенные пошлины прилетают ? Или "рыночек порешал" только для кого надо порешал 😎
FT: Еврокомиссия планирует временно "заморозить" цены на газ в ЕС
Принц Госплана
21:40
А совсем недавно доллар 65 руб стоил так то. А еще чуть раньше 35 руб ;)
Ключевой причиной снижения курса доллара эксперты называют профицит валютного баланса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем