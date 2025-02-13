Ubisoft раскрыла детали ПК-версии Assassin's Creed Shadows, акцентируя внимание на современных технологиях. Игра предлагает множество возможностей для настройки и улучшенной графики.

Компания Ubisoft представила трейлер, в котором подробно рассказала о технических характеристиках ПК-версии Assassin's Creed Shadows. Игра, действие которой происходит в феодальной Японии, поддерживает передовые графические технологии.

Разработчики анонсировали поддержку Intel XeSS и других технологий масштабирования изображений, что улучшает качество графики. Трассировка лучей обеспечит реалистичные отражения и глобальное освещение.

Кроме того, игра предложит динамическое разрешение и внутренний бенчмарк для оценки производительности. Ubisoft также позаботилась о пользователях с компьютерами средней и малой мощности, предоставив гибкие настройки интерфейса и управления. В игре предусмотрены разрушаемое окружение, смена времен года и погодных условий, а также динамическая система ветра и частиц.



