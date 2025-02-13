Стартап Apex Technology заключил значимый контракт с Космическими силами США на сумму $45,9 миллиона. Компания будет поставлять спутники для различных миссий до 2032 года.

Вчера Пентагон объявил о заключении контракта с калифорнийским стартапом Apex Technology на сумму $45,9 миллионов. Это соглашение, подписанное Командованием космических систем США, предполагает поставку неопределенного количества спутников к 2032 году для поддержки разнообразных миссий на нескольких орбитах.

Для Apex этот контракт стал самым крупным в истории компании. Она известна производством стандартизированных малых спутниковых автобусов, которые служат основой для размещения ключевых систем космических аппаратов, таких как электропитание и связь. В настоящее время Apex предлагает три линейки спутниковых платформ, способных нести полезную нагрузку от 100 до 500 килограммов.

Контракт стал результатом расширения возможностей компании за пределы ее первоначального фокуса на спутниках низкой околоземной орбиты. Apex начала развивать технологии для геостационарных и среднеорбитальных миссий. Первая демонстрация их технологии состоялась с запуском спутника Aries SN1 в марте 2024 года в рамках миссии SpaceX Transporter-10.