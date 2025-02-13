Ученые обнаружили нейтрино с рекордной энергией, что может изменить представления о космосе. Это открытие указывает на возможные источники высокоэнергетических частиц за пределами нашей галактики.

Научное сообщество сделало важное открытие, связанное с нейтрино — частицами, которые сложно обнаружить из-за их слабого взаимодействия с материей. Недавнее событие, произошедшее 13 февраля 2023 года, позволило зафиксировать нейтрино с рекордной энергией, что открывает новые возможности для изучения космоса.

Нейтрино, обнаруженное с помощью телескопа KM3NeT, пришло на Землю с энергией 220 миллионов миллиардов электрон-вольт. Это значение в 30 раз превышает энергию, зарегистрированную ранее. Открытие произошло благодаря регистрации мюона, который пересек детектор, что указывает на высокоэнергетическое происхождение нейтрино.

Ученые предполагают, что нейтрино образовалось за пределами Млечного Пути. У команды есть 12 потенциальных источников, среди которых активные галактические ядра, известные как блазары. Эти объекты представляют собой сверхмассивные черные дыры, которые выделяют мощные струи частиц, способные производить нейтрино.

Существует также вероятность, что нейтрино возникло в результате столкновения космического луча с фотоном, оставшимся от ранних событий во Вселенной. Это открытие подчеркивает разнообразие процессов, способствующих образованию высокоэнергетических нейтрино.

Нейтрино, известные как «частицы-призраки», проходят через материю, не взаимодействуя с ней. Каждый день через человеческое тело проходит огромное количество нейтрино, однако их трудно обнаружить. Для этого необходимо использовать детекторы, расположенные глубоко под землёй или под водой.

На пресс-конференции ученые заявили, что это нейтрино, скорее всего, имеет космическое происхождение. Койл, представитель команды, заявил, что открытие нового «энергетического окна» может привести к неожиданным находкам. Нейтрино предоставляет уникальную информацию о явлениях, происходящих в самых удаленных уголках Вселенной.

Команда смогла определить энергию нейтрино, анализируя количество света, зарегистрированного детектором. Исследователи продолжают изучать данные, чтобы понять, что именно могло вызвать появление этой частицы. Они рассматривают возможность, что нейтрино связано с активными галактическими ядрами, которые являются одними из самых мощных источников энергии во Вселенной.

Открытие нейтрино с такой высокой энергией может привести к созданию новой области астрономии, основанной на изучении нейтрино. Это расширит знания о космосе и соединит традиционные методы астрономии с новыми подходами.