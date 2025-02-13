Nissan, Honda и Mitsubishi Motors объявили о расторжении Меморандума о взаимопонимании. Это решение связано с ранее отменённым меморандумом об интеграции бизнеса между Nissan и Honda.

13 февраля три автопроизводителя, Nissan, Honda и Mitsubishi Motors, сообщили о прекращении действия совместного меморандума. Этот шаг стал следствием недавнего решения о прекращении интеграции бизнеса между Nissan и Honda, которое произошло в конце декабря.

Несмотря на отмену трехстороннего соглашения, компании продолжат сотрудничество в сфере интеллектуальных и электрифицированных автомобилей. Это основано на стратегическом меморандуме, подписанном в августе прошлого года, который направлен на создание новых возможностей для всех участников. В тот же день обе компании провели пресс-конференции, где обсудили финансовые результаты и вопросы слияния. Президент Honda, Тосихиро Мибе, и президент Nissan, Макото Учида, подробно объяснили причины отмены предыдущего меморандума и дальнейшие шаги в сотрудничестве.