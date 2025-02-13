Gearbox Software анонсировала выход Borderlands 4, который состоится 23 сентября. Новый трейлер, показанный на State of Play, продемонстрировал игровые механики и способности персонажей.

Компания Gearbox Software подтвердила дату выхода долгожданной игры Borderlands 4, которая стартует 23 сентября на ПК и консолях нового поколения. Это событие стало значимой вехой для поклонников серии, которые с нетерпением ждали продолжения.

Новый трейлер, представленный на вчерашней презентации State of Play, раскрыл некоторые уникальные аспекты игрового процесса. Геймерам предстоит освободиться от тирании Хранителя времени, который контролирует мир, и столкнуться с последствиями его правления. В игре представлены новые механики передвижения, такие как двойной прыжок и скольжение, что добавляет динамики в бои.

Кроме того, игроки смогут сражаться как в одиночку, так и в кооперативе с тремя друзьями. В игре обещаны захватывающие битвы с боссами и множество разнообразной добычи. В ближайшие месяцы разработчики планируют представить полную демонстрацию игрового процесса и дополнительные подробности о проекте.



