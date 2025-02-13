Эксперт Алексей Фадеев считает, что сделка может быть оформлена в долгосрочной перспективе, а не сразу.

Доктор экономических наук и заместитель председателя общественного совета при комитете по делам Арктики Санкт-Петербурга Алексей Фадеев высказал мнение, что Дональд Трамп может стремиться запустить процесс приобретения Гренландии в первые 100 дней своего второго президентского срока. Эта тема обсуждается в США с XIX века, и, по словам эксперта, она вновь стала актуальной на фоне стратегического мышления Трампа.

Трамп уже поднимал вопрос о покупке Гренландии в 2019 году, но тогда датские власти отказались от предложения. Теперь, после победы на выборах 2024 года, он готов продвигать эту идею более настойчиво. Фадеев отмечает, что в США существует своеобразная конкуренция между президентами, и первые 100 дней правления считаются критически важными для демонстрации результатов.

По мнению эксперта, процесс покупки Гренландии не будет простым. Он предполагает, что речь не пойдет о единовременной выплате, а скорее о долгосрочных контрактах или концессиях, при которых Дания получит определенные преференции. Оценить стоимость такой сделки сложно, и Трамп, по всей видимости, предложит Дании условия, от которых она не сможет отказаться.

Фадеев также не исключает, что в случае отказа могут быть использованы экономические или даже военные методы давления. Однако он считает, что это маловероятно, так как Дания и США являются союзниками в НАТО. Эксперт полагает, что для европейских стран будет слишком рискованно не согласиться на продажу Гренландии, и Трамп добьется своей цели.

Причины для покупки Гренландии кроются в доступе к ее природным ресурсам. США нуждаются в редкоземельных металлах, которые они сейчас в основном импортируют из Китая — своего главного геополитического соперника. Кроме того, в Арктике находятся значительные запасы углеводородов. Если Трамп сможет приобрести Гренландию, это значительно укрепит позиции США в регионе.

Географическое положение Гренландии также играет важную роль. Она находится между Россией и США, что делает ее выгодной для размещения военных баз. В настоящее время на острове расположена американская космическая база Питуффик, отвечающая за предупреждение о ракетных угрозах и контроль арктической зоны.