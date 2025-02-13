Это вызвало разнообразные реакции среди европейских союзников, некоторые из которых готовы к изменениям, а другие — нет.

На недавней встрече НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет призвал европейские страны увеличить свои оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта. Это заявление стало продолжением усилий Дональда Трампа, который настаивал на повышении расходов на оборону во время своего президентского срока.

В 2014 году на саммите в Уэльсе страны НАТО согласились достичь уровня расходов в 2% ВВП к 2024 году. Однако на данный момент лишь 23 из 32 стран альянса выполнили это условие. Например, Польша, которая уже близка к 5%, планирует увеличить свои расходы до 4,7% к 2025 году. Министр обороны Польши поддержал требования США, отметив, что другим странам потребуется значительно больше времени для достижения новых целей.

Страны Балтии, такие как Литва и Эстония, также выразили готовность увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. Литовский министр иностранных дел подтвердил, что Вильнюс планирует удвоить свои текущие расходы, что подчеркивает серьезность подхода к вопросам безопасности.

Тем не менее, не все европейские страны согласны с такими требованиями. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для достижения 5% потребуется либо сокращение других расходов, либо значительное увеличение долговых обязательств. Германия уже планирует увеличить свои военные расходы, но не до уровня, предложенного Трампом.

Франция также отвергла критику в свой адрес, утверждая, что ее расходы на оборону соответствуют необходимым стандартам. Испанский премьер-министр отметил, что его страна уже увеличила свои расходы на 70% за последние десять лет и планирует достичь 2% к 2029 году. Португалия также заявила, что не сможет выполнить требования Трампа в ближайшее время.

Таким образом, новые требования по оборонным расходам создают разногласия среди стран НАТО. Некоторые страны готовы к активным изменениям, в то время как другие предпочитают сохранять осторожный подход. Эти различия могут повлиять на единство альянса в условиях современной международной ситуации.