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АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
АвтоВАЗ готовит к запуску новую модель Lada Iskra, которая должна стать доступной для широкой аудитории. Ожидаемая цена базовой версии — 1,2 миллиона рублей.

Новая модель Lada Iskra, ожидаемая в 2025 году, вызвала интерес среди автолюбителей благодаря своей доступности и разнообразным опциям. АвтоВАЗ планирует предложить несколько комплектаций, чтобы удовлетворить разные потребности покупателей.

По информации, Lada Iskra будет доступна в трех комплектациях. Базовая версия включает в себя стандартные функции, такие как светодиодные дневные ходовые огни и две подушки безопасности. Также в нее войдут системы ABS и ESP, электроусилитель руля и обогрев зеркал.

Средняя комплектация добавит мультимедийную систему, кондиционер и подогрев передних сидений. В топовой версии будут доступны климат-контроль, парктроники с камерой заднего вида и более продвинутая мультимедия с сервисами «Яндекса». Кроме того, она получит обогрев лобового стекла и задних сидений, а также литые диски.

Что касается силовых агрегатов, Lada Iskra предложит три варианта. Первый — это восьмиклапанный 90-сильный двигатель объемом 1,6 литра с механической коробкой. Второй вариант — 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с., который будет доступен как с механикой, так и с автоматом.

Серийное производство Lada Iskra начнется весной 2025 года. Автомобиль займет промежуточное место в модельном ряду, находясь между Granta и Vesta. Базовая версия будет стоить 1,2 миллиона рублей, а более дорогие комплектации будут стоить на 300 тысяч рублей больше.

Кузов новинки будет выполнен из оцинкованной стали, что повысит его долговечность. Снаряженная масса составит около 1110 кг, а клиренс — 170 мм. Эта модель нацелена на широкий круг покупателей, включая молодых водителей и семьи, ищущие надежный и экономичный транспорт.

#автомобили #новинки #автоваз #lada #iskra
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