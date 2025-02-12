Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S с несколькими специальными изданиями.

Издатель Bandai Namco подтвердил дату выхода нового кооперативного приключения Elden Ring Nightreign. Игра, разработанная студией FromSoftware, привлечет внимание поклонников благодаря разнообразным специальным изданиям.

Elden Ring Nightreign появится на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 30 мая. Вместе со стандартным изданием выйдут Deluxe и Seekers Edition, которые предложат дополнительные материалы, такие как цифровой артбук и саундтрек. Однако Collector's Edition выделяется среди остальных. Она включает в себя все материалы Deluxe Edition, Steelbook из Seekers Edition, восемь карт Nightfarer и артбук в твердом переплете.

Кроме того, коллекционеры смогут приобрести масштабную копию шлема персонажа Wylder, выполненного в реквизитном качестве 1:1. Всего будет выпущено 9999 экземпляров этого уникального предмета, что делает его желанным дополнением для истинных фанатов.





В эти выходные избранные геймеры смогут протестировать игру в рамках закрытого сетевого тестирования, что создаст дополнительный интерес к релизу.