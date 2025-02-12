В Университете штата Пенсильвания (США) создали термоэлектрический генератор, который преобразует отходящее тепло от автомобилей и вертолетов в электричество. Эта технология может значительно повысить эффективность использования энергии в транспортных средствах.

Исследования в области преобразования энергии продолжаются, и недавно стало известно, что американские ученые создали компактный термоэлектрический генератор, который позволяет преобразовывать теплоту, выбрасываемую двигателями, в полезную электроэнергию. Эта технология позволит повысить эффективность работы транспортных средств.

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в большинстве автомобилей, имеют низкую эффективность — лишь 25% энергии из бензина превращается в движение. Остальная часть уходит в атмосферу в виде тепла. Это создает необходимость в новых решениях, которые помогут использовать эту потерянную энергию. Команда ученых под руководством Вэньцзе Ли и Беда Пуделя разработала термоэлектрический генератор, способный преобразовывать это тепло в электричество.

Термоэлектрические генераторы работают на основе разницы температур, что позволяет им преобразовывать теплоту в электрическую энергию. Однако традиционные системы требуют сложных конструкций и внешнего охлаждения, что увеличивает их размер и снижает универсальность. В новой разработке ученые применили теплообменники, аналогичные тем, что используются в кондиционерах, для улавливания тепла от выхлопных газов.

Генератор изготовлен из висмут-теллуридного полупроводника и включает радиатор, который увеличивает разницу температур, что напрямую влияет на количество вырабатываемой энергии. Прототип уже показал выходную мощность в 40 Вт, что достаточно для питания обычной лампочки. Однако при моделировании в условиях интенсивного воздушного потока генератор может достигать 56 Вт в автомобилях и даже 146 Вт в вертолетах.

Система интегрируется в выхлопные трубы без необходимости дополнительного охлаждения, что делает ее подходящей для модернизации существующих транспортных средств. Ученые надеются, что их работа поможет внедрить термоэлектрические устройства в повседневную практику, улучшая экологическую ситуацию и экономическую эффективность.