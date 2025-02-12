Китайские исследователи сообщили о значительном увеличении производительности своих суперкомпьютеров, которые теперь могут быть в десять раз мощнее аналогов на базе Nvidia. Это достижение ставит под сомнение доминирование американских технологий в области высокопроизводительных вычислений.

Недавние исследования в области компьютерных технологий показали, что китайские суперкомпьютеры, использующие отечественные графические процессоры, значительно опережают американские аналоги.

Китайскме ученые, сосредоточившиеся на оптимизации программного обеспечения, достигли почти десятикратного прироста производительности по сравнению с системами на базе Nvidia. Используя инновационные методы, они смогли превзойти традиционные суперкомпьютеры в ряде научных вычислений. Это стало возможным благодаря разработке параллельного вычислительного подхода, который эффективно использует ресурсы отечественных процессоров и графических карт.

Профессор Нань Тунчао из Государственной ключевой лаборатории гидрологии в Нанкине возглавил команду, которая изучала многоузловую архитектуру с несколькими графическими процессорами. Их работа сосредоточилась на создании более эффективной модели суперкомпьютеров, что позволило значительно повысить скорость обработки данных. Ученые обнаружили, что ключевым моментом является оптимизация передачи данных и координации задач между узлами. Это позволило минимизировать потери производительности, которые часто возникают при параллельных вычислениях.

В 2021 году команда из Национальной лаборатории Оук-Ридж продемонстрировала свою модель TRITON, которая использовала 64 узла для прогнозирования наводнений. Однако, несмотря на масштаб, прирост скорости составил лишь шесть раз. В отличие от этого, новая модель Нэна использовала всего семь узлов, что на 89% меньше, и смогла достичь аналогичного ускорения.

Для проверки своей модели команда Наня смоделировала процесс наводнения на водохранилище Чжуанли в провинции Шаньдун. Используя 200 вычислительных узлов и 800 графических процессоров, они завершили моделирование всего за три минуты, что дало прирост производительности более чем в 160 раз. Это открытие подтверждает, что китайские исследователи могут эффективно применять свои технологии для решения реальных задач, таких как планирование защиты от наводнений.

Кроме того, исследовательский код доступен на платформе с открытым исходным кодом, что позволяет другим ученым использовать и адаптировать его для своих нужд. Нань также отметил, что результаты могут быть применены не только в области гидрологии, но и в других научных дисциплинах, таких как седиментация и взаимодействие водных ресурсов.

Эти достижения подчеркивают стратегический подход Китая к уменьшению зависимости от западных технологий. В условиях постоянных санкций со стороны США, китайские ученые стремятся развивать собственные решения, что может привести к значительным изменениям на мировой технологической арене.