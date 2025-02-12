По результатам опроса, около 25% москвичей ежедневно питаются в ресторанах и кафе. В то же время, общая картина по России показывает, что лишь 38% россиян едят вне дома хотя бы раз в неделю.

Опрос, проведенный компанией Starwind, выявил интересные тенденции в привычках питания москвичей. В отличие от других регионов России, где люди реже посещают рестораны, в столице наблюдается высокая активность в сфере общепита.

Около четверти москвичей тратят значительную часть своих доходов на питание вне дома. Примерно 40% из них расходуют не более 10% своего бюджета на рестораны, тогда как 9% готовы выделить до половины своей зарплаты на ужины в кафе. Интересно, что 4% опрошенных заявили о том, что большая часть их дохода уходит на общепит.

Среди причин, по которым москвичи выбирают еду вне дома, наиболее популярными оказались встречи с друзьями и коллегами — 69%. 27% респондентов отметили желание сменить обстановку, а 24% вынуждены есть вне дома из-за нехватки времени на готовку. Забота о здоровье также играет роль: 30% участников опроса указали, что выбирают кафе, учитывая свой рацион. Более того, 19% отметили, что стали придерживаться здорового питания в последнее время.